Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol pompalanmaya başlandı
Faaliyetlerine dün ara verdiği duyurulan Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'ndan tekrar petrol pompalanmaya başlandı. Gün içinde Ceyhan'dan ihracatın başlaması bekleniyor.
Reuters'ın bir Türk enerji yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kerkük-Ceyhan boru hattında Irak tarafından yeniden ham petrol pompalanmaya başlandı. Gün içinde Ceyhan'dan ham petrol ihracatının tekrar başlayabileceğini belirtildi.
Dünkü depremin ardından Ceyhan'daki depolar ve tanker yükleme terminaline bağlanan Kerkük-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hatlarından petrol sevkiyatı durdurulmuştu.
Kaynaklar dün Ceyhan terminalinin faaliyetine ara verdiğini, 9 Şubat'tan önce faaliyete geçmeyeceğini belirtmişlerdi.