Kırmızı et sanayicileri, fiyatların dengelenmesini bekliyor

Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, kırmızı et sektöründeki gelişmeler ve firmanın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırmızı et fiyatlarındaki sorunun hayvan sayısının az olmasından kaynaklandığına işaret eden Bılıkçı, süt fiyatlarının düşük olması nedeniyle süt hayvanlarının kesime gönderilebildiğini söyledi. Bu durumun doğrudan et sektörünü de etkilediğini bildiren Bılıkçı, hayvan sayısının artışı ve süt hayvancılığının desteklenmesi için adımlar atılabileceğini ifade etti.

Bılıkçı, ESK'nin son dönemde perakendecilerle anlaşarak piyasaya indirimli et vermesinin önemine işaret ederek, devletin, et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle müdahalede bulunduğunu belirtti.

ESK aracılığıyla fiyatların artışını önlemek için yurt dışı piyasalardan ürün temin edildiğini de anlatan Bılıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Atılan adımlar fiyatlardaki artışın engellenmesine katkıda bulundu. 500 bin baş hayvanlık besilik ithalatı için izin verildi, onlarla birlikte fiyatlar dengeye oturacaktır. Biz sanılanın aksine kırmızı et sanayicileri olarak fiyatların artmasını istemiyoruz, et fiyatlarının artışı tüketimde azalmaya neden oluyor. Fiyatların düşmesini biz de istiyoruz. Hiçbir sanayici kendi ham madde fiyatını pahalıya almak istemez. Bir an önce fiyatların oturmasını, piyasanın dengelenmesini istiyoruz."

Turizm sektörü için hazırlık yaptık

Bılıkçı, Sultan Et olarak yaptıkları yeni yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, "Dilimlenmiş, aç-bitir şeklinde hazır küçük gramajlı ürünlerle ilgili yatırımımız var. Haziran ayı gibi piyasaya sunacağız. Bu ürünler çok fazla ilgi görüyor. 50-60 gramlık ürünler çıkaracağız. Tüketicilerin tek seferde tüketebileceği dilimlenmiş ürünler çıkaracağız. Bu ürünler çok fazla ilgili görüyor. Bu ürünleri daha çok bekar ve öğrenciler tercih ederken, normal insanlar da tercih ediyor. Tek seferlik alıp bir seferde kullanmak istiyorlar. Sucuk, pastırma, kavurma ve salam ve jambon gibi ürünlerde yapmayı düşünüyoruz. Makinemiz şu an kurulum aşamasında." değerlendirmesinde bulundu.

Firma olarak, ülke genelinde ucuzluk marketleri, yerel marketler, restoranlar ve oteller için ürün temin ettiklerini belirten Bılıkçı, "Antalya'da 300'e yakın otelle çalışıyoruz. Turizm sezonu yaklaşıyor, buna yönelik hazırlık yaptık. Mayıstan itibaren Antalya'da oteller açılıyor, bizim de oraya et satışlarımız artıyor. Oranın tüketim ihtiyaçlarını biliyoruz ve ona göre hazırlık yapıyoruz. Oteller, turist için daha çok değerli ürünler alıyor, antrikot, bonfile, kontrfile gibi et ürünler alıyorlar. Şarküteriden daha çok et satıyoruz." dedi.

Bılıkçı, yeni fabrika yatırımı planladıklarını belirterek, kapasitelerini büyütmek için Ankara'da yer arayışında olduklarını ve 400 milyon liralık yeni yatırım planladıklarını söyledi.

Yatırımlara devam etmek istiyoruz

Yatırımlara devam etmek istediklerini anlatan Bılıkçı, "Gelecek yıllarda kendi çiftliğimizi kurup kendi hayvanımızı beslemek gibi hedefimiz var. Önce fabrikamızı kurup sonra bunu yapacağız." diye konuştu.

Firma olarak ciddi düzeyde AR-GE yatırımı yaptıklarını da bildiren Bılıkçı, kendi ürünlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik her türlü analizini yapabilir hale geldiklerini dile getirdi.

Bılıkçı, aldıkları PRC cihazıyla ürünlerinin baharatlarına kadar test yapabildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sucuğun içine kemik kıkırdağı gibi şeylerin karışmaması için kalsiyum ölçme cihazı da aldık. Artık tüm bu testleri kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Ürünlere tavuk bulaşması var mı? diye yine bakabiliyoruz. Ürün sevkiyata gitmeden kendi fabrikamızda soya var mı, dana etinde tavuk bulaşması var mı? diye tüm bu testleri kendimiz yapıyoruz."