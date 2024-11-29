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Kış mevsiminde açıkta domates hasadı sürüyor

Mersin’de kış mevsimine girilmesine rağmen açıkta yetiştirilen, iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste hasat sürüyor. Domatesler güz hasadının sonuna yaklaşılırken, sezonda 30 ile 45 TL arasında bahçede alıcı buluyor.

Haber Merkezi
İHA
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Kış mevsiminde açıkta domates hasadı sürüyor
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Türkiye’de domates üretiminde Mersin ilk 5 il içerisinde yer alırken, sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Kent genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kentte sonbaharda açıkta başlayan güz domatesi hasadı ise kış mevsimi girmesine rağmen devam ediyor. Tarlada domatesin cins ve kalitesine göre kilogramı 30 ile 45 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler iç piyasanın yanı sıra ihracata da gönderiliyor. Karayakup köyünde de hemen hemen herkes bahçede domates başta olmak üzere birçok ürün yetiştiriyor.

"Beklenenin üzerinde bir sezon geçirdik"

Kasım ayının son günleri olmasına rağmen 550 rakımda domates hasadının devam ettiğini belirten Karayakup köyünün muhtarı Mustafa Yıldız, "Ürettiğimiz domateslerimiz iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Bu sene fiyatlar iyiydi, çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.

Geçen sezon bekledikleri fiyatları göremediklerini belirten Yıldız, bu sezonda ise beklenenin üzerinde bir sezon geçirdiklerini, şu anda domatesin bahçede 30 ile 45 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Bu sene üretici olarak yüzlerinin güldüğünü aktaran Turgay Özdemir ise, kasım ayının son günlerinde hasada devam ettiklerini, aralık ayı sonuna kadar da sürmesini beklediklerini kaydetti.

Ürettikleri domateslerin hasadını yapan Hacer Sümer, "Domates yetiştirdik. Kasım ayında açıkta yetiştirdiğimiz domates çok güzel gidiyor. Hasada devam ediyoruz. Bu yıl verimli de oldu. Bu yıl biz üreticilerin yüzü güldü. İnşallah fiyatlar da böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

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