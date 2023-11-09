KKM, 3 trilyon TL'nin altına geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 7,9 milyar TL'den 2 trilyon 921,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 924,1 milyar TL'den 10 trilyon 995,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 13 trilyon 907,4 milyar TL'den 13 trilyon 839,7 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,9 milyar TL'den 1 trilyon 459,1 milyar TL'ye inerken, bireysel kredi kartları 991,9 milyar TL'den 1 trilyon 4,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 170,2 milyar TL'den 172,1 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 2 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.