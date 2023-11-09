8 Uzman 1 soru: Altın alalım mı, satalım mı?

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 10 ayın 5'ini değer kazancıyla 5'ini de değer kaybıyla tamamlarken; kasım ayında negatif tarafta ilerliyor. Yatırımcıların 'güvenli liman' arayışında ilk koştuğu enstrümanlardan olan sarı maden, yılbaşından bu yana baktığımızda dünkü kapanış fiyatına göre, yatırımcısına yüzde 8 kazandırdı. Ons altının 2023 yılı dip seviyesi 1804 dolar; zirve seviyesi aynı zamanda da tarihi rekoru olan 2078 dolar. Altın, tarihi zirvesini 4 Mayıs 2023’te gördü.

Altın fiyatları üzerinde etkili olan en temel iki unsur olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin yol haritası ve jeopolitik riskleri sayabiliriz. Faiz getirisi olmayan altın, olağan piyasa şartlarında dolar ve ABD tahvil faizleri ile de ters korelasyon içinde hareket ediyor.

Kısa vadedeki ons altın hareketine bakarsak, eylül ayında ABD tahvil faizlerinin anormal bir fiyatlamayla 16 yılın zirvesine çıkmasıyla beraber, sarı maden 1952 dolardan 1846 dolara kadar geri çekildi. 7 Ekim tarihinde İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışma sonrası, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle hızlı yükseldi. 6 Ekim'de gördüğü 1810 dolardan 2009 dolara kadar çıktı ve böylelikle 3 hafta içinde yüzde 11 prim yapmış oldu. Altın, ekim ayının tamamında ise, yüzde 7 değerlendi.

Fed, 1 Kasım’daki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında beklentiler dahilinde faize dokunmadı ve piyasalara ‘bekle, gör’ mesajı verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ise, beklenildiği kadar şahin açıklamalarda bulunmadı ve piyasalar bunu ‘olumlu’ gördü, risk iştahı arttı. Altın beklemeye geçerken, zayıf gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası hızlı yükseldi. Bu veri, Fed’in para politikasına karar verirken öncelikli baktıklarından olduğu için kritik. Bu hafta ise, sarı maden Fed yetkililerinden gelen ‘şahin’ mesajlar ve jeolojik risklerin azalmasıyla kâr satışlarına yöneldi. Geçtiğimiz cuma tarım dışı istihdam verisiyle 2004 dolara çıkan altın, bu hafta 1947 dolara kadar geriledi.

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’den aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken; 2024’te de bir artırım beklenmiyor. Bankanın 2024 Haziran ayında ise, faiz indirimlerine başlayabileceği bekleniyor. Altının asıl hikâyesinin, faiz indirimleri konuşulmaya başlanınca yazılması bekleniyor.

Gram altında yön neresi?

Değeri, ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı; yıl başından dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 63 kazandırdı. Tarihi zirvesini 3 Kasım’da 1830 TL’ye çıkaran gram altın, bu yıl en düşük 1093 TL’yi gördü. Uzmanlar, son dönemde ons altındaki baskılanmaya rağmen, dolar/TL’deki yükselişle gram altında değer kazancının devam edeceğine dikkat çekerken; düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor.

Gram ve ons altında geri çekilmeler alım fırsatı

Doç.Dr Filiz Eryılmaz - ALB Yatırım Başekonomisti

Ons altın artan hazine getirilerinin ve güçlü doların zorlu direncine meydan okuyarak neredeyse yarım yüzyılın en iyi ekim ayını yaşadı ve yüzde 11,7'lik yükselişle 1978'den bu yana en güçlü ekim ayını gördü. Sarı metaldeki ekimdeki bu güçlü yükselişin en önemli sebebi İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan savaş oldu.

Bu hafta başı itibariyle hem yatırımcılardaki jeopolitik risk fiyatlamasına dair kaygının azalması hem de Fed üyelerinden gelen şahin söylemlerin etkisiyle ons altın baskı altına girerek 1960 dolar seciyesine kadar geriledi. Yakın vadede ek faiz artışına ilişkin Fed belirsizliği devam etmesi, faiz getirisi olmayan sarı metalde baskı oluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte savaşa dair olumlu haber akışları da altında ek baskı oluşturarak ek düzeltmeye de sebep olabilir. Sarı metal için ilk kritik destek 1960. Bu seviye üzerinde tutunduğu sürece yükseliş isteğinde olacaktır. Bu seviye altında da 200 günlük ortalama bölgesi 1932 kısa vade için çok güçlü destek. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması altında sarı metalde daha güçlü düzeltmeyi gündeme getirebilir.

Bu bağlamda altında gerçek yükseliş ivmesinin, Fed’in faiz artışının durduğu ve faiz indirimlerinin konuşulmaya başladığı 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle gündeme gelmesini bekliyorum. Altın fiyatlarında kısa vadede savaşa dair haber akışları kötüleşmediği sürece geri çekilmelerin ve baskının devam etmesi beklense de, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar açısından geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Hem gram altın hem de ons altında düşüşlerde farklı seviyelerden alım yapılması orta ve uzun vadede yatırımcılar için doğru bir hamle olabilir.

Altın ılımlı bir hızla yeniden yükselişe geçecebilir

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Altın ekim ayı içinde yükselen jeopolitik risklerle 1810 – 2009 dolar koşusuna imza atarak yüzde 11 değer artışı kaydetmişti. Ancak 2009 dolar zirvesinden rotayı aşağı çevirdi. İsrail’in Gazze saldırısının içine farklı ülkeleri de alacak büyük bir savaşa dönüşmesi ihtimali azalınca ve Ukrayna’da barış senaryosu masaya gelince, altın bu primin dörtte birini geri vererek 1956 dolara geriledi.

Olağan şartlarda uzun vadeli tahvil faizleri ile ters yönde hareket eden altın, bu ay tahvil faizleri 30 baz puan aşağı gelmesine rağmen ekimde kaydettiği primin etkisiyle bu cepheye duyarsız kaldı.

Kısa vadede 1930-1945 dolar bandına kadar gerileme ihtimali olan altının, bir süre sonra olağan fiyatlama geleneğine dönerek tahvil cephesine duyarlı hale geleceği görüşündeyim. Tahvil cephesinde ise, kasım ayının kalıcı bir rota değişikliğine sahne olduğunu önümüzdeki aylarda tahvil faizlerinde düşüşün süreceğini düşünüyorum.

Bu nedenle altının bir süre sonra dengeleneceğini ve sonrasında ılımlı bir hızla yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyorum.

Gram altında 2000 TL yıl sonu hedefi

Serdar Pazı – Ekonomist

Yakın zamanda jeopolitik riskler ile artış kaydeden altın fiyatlarında kritik 2000 dolar/ons eşiğinin kalıcı olarak geçilememesi ve başta gümüş olmak üzere diğer değerli metallerde de kayıplar yaşanması düşündürücü. Geri çekilmenin kâr satışı olarak kalması adına 1950 dolar/ons desteği önemli. Gram/TL bazında ise, dolar kurunda ılımlı yükseliş trendinin devam etmesi ile beraber yeni zirveler görülme ihtimali artıyor. 2000 gram/TL bazında yıl sonuna doğru hedef konumunda.

Altında teknik göstergeler sat konumunda değil

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Artan jeopolitik tansiyon ons altının güvenli liman özelliğini ortaya çıkartsa da son günlerde tansiyonda yaşanan zayıflama ile altın fiyatları 1960 dolar üzerinde tutunma çabası içine girdi. Teknik göstergelerde zayıflarken, henüz altında teknik göstergeler sat konumuna geçmedi.

Basit bir ifadeyle 22 günlük ortalama olan 1955 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunmaya devam edilmesi halinde, ons altının 1955 yakınlarından tepki göstermesini bekleriz. Buna karşın satışların 1955 üzerinde karşılanmakta zorlanılması halinde ise, 1920 seviyesine kadar gerileme potansiyeli bulunuyor. Bunu iki konu önemli ölçüde belirler. Bir tanesi şüphesiz ki jeopolitik riskler. Bir diğeri ise Fed’in faiz patikası. Fed yıl sonuna kadar bir faiz artırımını masada bırakmıştı ancak anlaşılan o ki açık bırakılan bu kapı 2024 yılında kullanılmak üzere rezerve edilmiş olunabilir.

Piyasa aralık ayı Fed toplantısından faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Buna karşın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler henüz bitmiş değil. Piyasa dinamiklerindeki sıkılaşmanın Fed’in elini rahatlattığı aşikar. Buna karşın bir faiz artırımı belirsizliğinin dolar endeksini güçlü kıldığını söylemek mümkün. Son gelişmelerde 105 bandına gerileyen dolar endeksi (DXY) tekrar toparlanma eğilimi içinde. Dolayıyla kısa vadede endeksin 107 seviyesine yükselmesi, altının 1920 seviyesine doğru güç kaybetmesine olanak sağlayabilir.

Gram altın yatırımcıları endişelenmesin

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Ons altın özellikle bu hafta başından itibaren sergilediği sert düşüş hareketi ile kritik destek seviyesi olarak izlediğim 1958 dolar seviyesine yakın yerlerde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin altına sarkmalar görsek de yıl sonuna doğru süreçte bu düşüşlerin çok kalıcı olacağını sanmıyorum. Yine de kötüsüne hazır olmak açısından bakacak olursak, ons altının 1958 dolar aşağısına hatta 1930 dolar seviyelerine inmesi durumlarında dahi gram altın yatırımcılarının endişe etmelerine gerek olmadığını düşünüyorum.

Bunun nedeni, dolar/TL tarafındaki yükseliş trendinde bir bozulma beklemiyor olmamdan kaynaklanıyor. Kurda günlük ufak çaplı yatay hareketler olsa da bunlar aylık bazda düşünüldüğünde dolar/TL kurunu 30TL seviyesine çıkartacak görülüyor. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları için de bugünden yıl sonuna doğru olan süreçte 1800TL’nin altında bir fiyatlama senaryosu da gündemden çıkmış oluyor.

Gram altında 1800 TL altındaki fiyatlamalar fırsat

Volkan Dükkancık - Alnus Yatırım Araştırma Direktörü

Jeopolitik riskler ve Fed’in para politikası adımları altında fiyat hareketlerini belirleyen en önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Ekim ayında Ortadoğu'daki savaş tehdidiyle birlikte artan jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarını 2000 dolar seviyesine doğru taşıdı. Bu haftayla birlikte, ortamı rahatlatacak insani yardıma izin verilmesi amacıyla taktiksel ateşkes olabileceğine dair beklentilerle, altın fiyatlarında kâr satışlarını görsek de Fed’in faiz artırım döngüsünde sona yaklaştığı beklentileri kâr satışlarını sınırlıyor.

Son 3 gündür yaşanan geri çekilmeye karşın altın fiyatlarında hala yükseliş potansiyelinin korunduğunu düşünüyoruz. Fed’e yönelik olası faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik risklerin varlığı ile ons altının 2000 dolar civarında seyrini sürdürmesini, dolarTL kurundaki kademeli yükseliş beklentisini de dikkate aldığımda gram altında 1800 TL altındaki fiyatlamaların orta vadede fırsat oluşturmaya devam ettiği kanısındayız.

Altında yeni rekorlar gelir mi?

Kudret Ayyıldır - GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Altın, Fed sebebiyle olumsuz bir profil çizerken, 7 Ekim tarihinde Ortadoğu’da başlayan jeopolitik risk teması sürecin terse dönmesini sağladı. Ons altın mevcut risklerden en pozitif şekilde yararlanan varlıkların başında yer alırken, gerçekleştirdiği yükselişini 2010 dolar seviyesine taşıdı. Gram altın ise, ons altındaki yükselişleri fırsata çeviren ve 1830 TL’ye ulaşan bir performans sergiledi. Her ne kadar piyasalar jeopolitik risk temasına yönelik normalleşme ile altın fiyatlarında realizasyon sürecini izliyor olsa da, hem uluslararası arenada hem de iç tarafta altına yönelik pozitif beklenti devam etmektedir.

Fed’in son gelen göstergeler ve konuşmalar ışığında ek faiz artırmadan sabit faiz ile sürece devam edeceğine yönelik beklenti, geleceğe yönelik olası faiz indiriminin daha erkene çekilmesine yönelik psikoloji ve ons altının son 10 yılın son dönemini seven istatistiki görünümü, altın cephesindeki iyimser fiyat beklentimizi korumamızı sağlamaktadır.

Ons Altın cephesinde 50 günlük ortalama 1920 dolar, gram altında ise, 55 günlük ortalama 1705 TL önemli bir destek olmakla birlikte, son süreçte test ettikleri zirve seviyelerine ilgili referans göstergeler üzerinde kaldığı müddetçe yeniden ulaşabilir. ‘Altın için yeni rekor seviyeler uzun vadeli görünümde izlenir mi’ hususunda ise, 2000 dolar seviyesi üzerinde aylık kapanış yapamayan ons altın, bu düşüncenin değişmesi durumunda yatırımcıların sarı madende iyimser beklentilerini daha da güçlendirebileceğini söyleyebiliriz.

Gram altında kademeli yükseliş sürebilir

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

Yükselen jeopolitik riskler ve tahvil piyasasında azalan gerilimle 2000 doları test eden ons altın, kazançlarının bir kısmını geri verme eğiliminde. Fed beklentilerinin dengeli olduğunu görmekteyiz; fakat reel faizler hala yüksek. Bu da jeopolitik risklerde olası bir gerilemede altında kâr satışı olabileceğini gösteriyor. Ons altında kısa vadede 1950 dolara doğru bir çözülme olasılığını görmekteyiz. Yine yakın dönemde altın – faiz ilişkisi işlemeyebilir ve hem faizlerde hem de altında gerileme görebiliriz. Şimdilik 1900-1930 bölgesinin aşağısında bir altın beklentimiz yok.

Gram altın tarafında ise, 1770 bölgesini kuvvetli destek olarak görmekteyiz. Bir senaryo analizi yapacak olursak; ons altındaki sert satışta dahi, 1770 TL altını orta vade için çok olası görmüyoruz. Kısa vadede gram altında yatay bant takip etsek de kademeli olarak yukarı eğilim sürebilir.