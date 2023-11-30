KKM hesaplarında düşüş sürüyor: 29,2 milyar TL gerileme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 767,9 milyar TL'den 2 trilyon 738,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 107,2 milyar TL'den 11 trilyon 228,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 318,2 milyar TL'den 14 trilyon 164 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 455,9 milyar TL'den 1 trilyon 470,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 11,4 milyar TL'den 1 trilyon 43,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175 milyar TL'ye indi.

Veriler 24 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.