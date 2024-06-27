KKM hesaplarında erime sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 69 milyar TL'den 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 683 milyar TL'den 13 trilyon 627,8 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 392 milyar TL'den 493,1 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 704 milyar TL'den 1 trilyon 703,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 477 milyar TL'den 1 trilyon 435,2 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 212,4 milyar TL'den 214,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 21 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.