  3. KKM’de şubat ayından bu yana en sert çıkış!
KKM’de şubat ayından bu yana en sert çıkış!

KKM bakiyesi, geçtiğimiz hafta 171,01 milyar TL’den 131,5 milyar TL’ye gerilerken, 21 Şubat haftasından bu yana en yüksek çıkış görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bülten verilerine göre, 31 Ekim haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları (KKM) hesaplarından çıkış 39,6 milyar dolar oldu. Böylelikle önceki hafta 171,01 milyar TL olan KKM bakiyesi 131,5 milyar TL'ye geriledi.

21 Şubat ile biten haftadan sonra görülen en yüksek çıkış olurken, KKM bakiyeleri dolar bazında da 3,14 milyar dolara düştü.

