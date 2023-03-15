KKM'nin bütçeye toplam maliyeti 94,7 milyar TL'ye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, şubat ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 631 milyon 964 bin TL aktarım yapıldı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 94 milyar 723 milyon 800 bin TL'ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 3 Mart tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 1 trilyon 577 milyar 190 milyon TL oldu.