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KKTC, T.C. vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’den konut edinme hakkını genişletti.

Haber Merkezi
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KKTC, T.C. vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı!
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

"Yasa Gücünde Kararname"

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı. Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

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