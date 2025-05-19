KKTC, T.C. vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’den konut edinme hakkını genişletti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.
"Yasa Gücünde Kararname"
KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı. Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.