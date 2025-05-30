Bakan Kacır duyurdu: 'Yatırım Teşvik Sistemi' ile 240 milyon TL'ye varan destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımları hızlandırmak amacıyla finansal destek verileceğini duyurdu. Kacır, yatırım kredilerine 11,5 ila 18,4 puan arasında faiz veya kâr payı desteği sağlanacağını, ayrıca yatırım tutarının yüzde 20’sine ve 240 milyon TL’ye kadar teşvik imkânı sunulacağını belirtti.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bakan Kacır, yatırımcılara yönelik finansal desteklerin artırıldığını belirterek, “Yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz veya kâr payı desteğiyle, yatırım tutarının yüzde 20’sine ve 240 milyon TL’ye kadar teşvikler sunacağız” dedi.

Kacır, bu desteklerle yatırımcıların finansman yükünün hafifleyeceğini, yatırım iştahının ise önemli ölçüde artacağını ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” programında sunacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin daha seçici ve odaklı bir yapıya kavuşacağını açıkladı.

Bakan Kacır, “En güçlü destekleri ‘Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi’ programı kapsamında sunacağız. Teknolojik Hamle ile yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesi ile her il için belirlenen dört öncelikli yatırım alanına, Stratejik Hamle ile ise dış ticaret dengesini iyileştirecek yatırımlara özel teşvikler sağlayacağız” dedi.

Ayrıca dijital ve yeşil dönüşüm odaklı projelere de ayrıştırılmış destek verileceğini belirten Kacır, bu yaklaşımla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.

" 240 milyon TL’ye kadar nakdi destek sunacağız"

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla yapacakları makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25’ine, yatırım tutarının yüzde 15’ine ve 240 milyon TL’ye kadar nakdi destek sunacağız. Yeni teşvik sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz kurumlar vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20’si ila yüzde 50’si olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız." dedi

Yoğun istihdam teşviklerinden nereler yararlanacak?

Bakan Kacır, “İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerle sunacağız. 6. Bölge illeri, depremden ağır etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller, en yoğun istihdam teşviklerinden faydalanacak” dedi. Kacır, ayrıca bu bölgelerdeki OSB’lerde çalışanların SGK işveren paylarının 14 yıl, çalışan paylarının ise 10 yıl boyunca hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.

"Destekleyeceğimiz yatırımları "hedef sektörler" başlığında adresledik"

Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardıklarını belirten Kacır, "Teşvik sisteminde destekleyeceğimiz yatırımları "hedef sektörler" başlığında adresledik. Programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları teşvik etmeyeceğiz. Genel Teşvik Sistemini sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk." ifadelerini kullandı.

"Uygun koşullarda yer tahsis edilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB’lerde oluşturulan rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edilecek.

1. Bölgedeki (En yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki illerdeki) makine ve teçhizatın, 4., 5. ve 6. Bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesinden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız. OSB’lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız -daha ileri- teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 31/12/2030 tarihine kadar sürecek." ifadelerini kullandı