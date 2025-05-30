Demir fiyatları haftalık kayba hazırlanıyor

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, bugün de düşerek talebin zayıflaması nedeniyle haftalık kayba hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.54'te yüzde 0,14 düşüşle 704 yuan/ton (97,97 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Kontrat, bu hafta şu ana kadar yüzde 2,28 değer kaybetti.

Singapur Borsası'ndaki Haziran demir cevheri kontratı, 96,55 dolar ile yüzde 0,35 düşüş kaydetti ve bu hafta şu ana kadar yüzde 1,25 değer kaybetti.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, genellikle demir cevheri talebini ölçmek için kullanılan sıcak metal üretimi, 30 Mayıs itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 2,42 milyon tona gerileyerek üçüncü hafta üst üste düşüş kaydetti.

Analistler, çeliğe olan mevsimsel talebin zirveye ulaştığını ve inşaat malzemelerine olan talebin düşmeye devam edeceğini belirtti.

Analistlere göre yine de çelik fabrikaları makul karlar elde etmeye devam ettikçe, demir cevheri fiyatları bir şekilde destekleniyor.

ABD'de, federal temyiz mahkemesinin dün geçici olarak yeniden yürürlüğe koymasıyla, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri yürürlükte kalacak. Bu karar, çarşamba günü ticaret mahkemesinin en kapsamlı gümrük vergilerini derhal durdurma kararını tersine çevirdi.

Bu arada, ticaret belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle beşinci ay üst üste düşüşe geçen zayıf ABD doları, fiyatlara bir miktar destek sağladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,46 ve yüzde 1,98 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları yatay seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,34, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,68 değer kaybetti, filmaşin ve paslanmaz çelik ise yüzde 0,4 değer kazandı.

Çin'in finans piyasaları pazartesi günü resmî tatil nedeniyle kapalı olacak. İşlemler 3 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.