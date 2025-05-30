Metal fiyatları geriledi

Temel metaller, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan kapsamlı gümrük vergilerinin yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin mahkeme kararının ardından doların güçlenmesi ve piyasadaki iyimserliğin azalmasıyla düşüş yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.40'ta yüzde 0,2 düşüşle 9.550 dolar/tona geriledi.

Bakır, bu ay şimdiye kadar yüzde 4,6 değer kazandı ve Eylül 2024'ten bu yana en iyi ayını geçirme yolunda ilerliyor.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,4 düşüşle 77.680 yuan/ton (10.807,50 dolar) seviyesine geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.441 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 2.656 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 1.954 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 düşüşle 15.310 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,1 düşüşle 30.855 dolar/tondan işlem gördü.

Singapur merkezli bir işlemci “Dün mahkemenin Trump'ın gümrük vergilerini engelleyebileceğine dair iyimserlik nedeniyle piyasa yükseldi, ancak temyiz mahkemesi bu kararı askıya aldığından yükseliş geç saatlerde zayıfladı” dedi.

Yatırımcılar, mahkemenin Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutma kararını sindirirken, Asya'da hisse senetleri geriledi.

Bu arada, dolar endeksi rakiplerine karşı yüzde 0,2 yükseldi.

Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Nisan ayı ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi raporunu bekliyor.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 20.060 yuan/tondan, kurşun yüzde 1 düşüşle 16.585 yuan/tondan, nikel yüzde 1 artışla 120.960 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 22.200 yuan/tondan ve kalay yüzde 2,5 düşüşle 251.310 yuan/tondan işlem gördü.