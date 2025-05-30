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Altın dolarda güçlenmeyle geriledi

Ons altın güçlenen dolarla geriledi, gözler ABD’den gelecek PCE verisine çevrildi.

Haber Merkezi
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Altın dolarda güçlenmeyle geriledi
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Ons altın fiyatları ABD dolarındaki toparlanmanın etkisiyle geriledi. Piyasada gözler ABD'de bugün açıklanacak PCE verilerinde olacak.

Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ve TSİ 1530'da açıklanacak nisan ayı ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,1'de kalması beklenirken, yıllık rakamın yüzde 2,2 olması öngörülüyor.

Çekirdek PCE'nin aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 olması bekleniyor.

Altın bu sabah düne göre yüzde 0,74 kayıpla 3293,43 dolardan işlem görüyor.

GoldSilver Central'dan Brian Lan, “Altın fiyatları şu anda aşağı yukarı konsolide oluyor. Gördüğümüz şey, bunların normal piyasa olayları olduğu, sadece şu anda aralığın esas olarak ABD dolarına olan güven nedeniyle biraz daha geniş olduğu” dedi.

Analistler bugün için destek olarak 3272 doları ve buranın altında 3243 doları gösteriyorlar. Yukarıda dirençler ise 3330 ve 3365 dolarda seviyelerinde izleniyor.

 

 

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