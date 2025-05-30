TÜGİAD Başkanı Yıldırım: Yeni teşvik sistemi büyük ölçekli yatırımların önünü açacak

Yeni sistemin, Türkiye ekonomisinin mevcut dinamiklerini ve gelecek hedeflerini göz önünde bulunduran, daha seçici ve odaklı bir yaklaşımla tasarlanmış stratejik bir adım olarak karşımıza çıktığını kaydeden Yıldırım, “Özellikle "Genel Teşvik Sistemi"nin sonlandırılması ve "Hedef Sektörler"e yönelik teşviklerin yoğunlaştırılması, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanma ve katma değeri yüksek üretim alanlarına yönelme kararlılığının bir göstergesidir. Yeni sistem, sanayicilerimiz için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Faiz/kar payı desteği ve özellikle "Makine Desteği" gibi finansman yükünü hafifleten unsurlar, büyük ölçekli yatırımların önünü açacak ve rekabet gücümüzü artıracaktır. Kurumlar Vergisi indirimi ve kademeli istihdam teşvikleri de yatırımcılarımızın maliyetlerini düşürerek daha fazla istihdam yaratmalarına olanak tanıyacaktır. Ancak, yeni sistemin "hedef sektörler" dışında kalan alanlardaki teşvikleri kısıtlaması, bazı sanayicilerimiz için dikkatli bir analiz gerektirecektir. Yatırım planlarını yaparken, sektörlerinin bu yeni çerçeveye uygunluğunu titizlikle değerlendirmeleri ve gerekirse dönüşüm stratejileri geliştirmeleri önem arz ediyor” dedi.

“KOBİ'ler bölgesel kalkınmada aktif rol oynayacak”

Ülkemiz ekonomisinin bel kemiğiz KOBİ'lerin yeni sistemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerinin kritik öneme sahip olduğuna değinen Gürkan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Özellikle finansman desteği ve istihdam teşvikleri, KOBİ'lerimizin büyüme ve kapasite artırma iştahını canlandıracaktır. Bölgesel teşviklerin kademeli olarak artırılması ve özellikle depremden etkilenen bölgeler ile Cazibe Merkezleri programındaki illere yönelik ek destekler, KOBİ'lerimizin bölgesel kalkınmada daha aktif rol almalarını sağlayacaktır. Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan KOBİ'lere verilen ek teşvikler de planlı sanayileşmeyi destekleyerek verimliliği artıracaktır. Yeşil ve Dijital Dönüşüm programları kapsamında sağlanacak destekler, KOBİ'lerimizin geleceğin teknolojilerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlaması açısından hayati bir rol oynayacaktır. Bu destekler sayesinde KOBİ'lerimiz hem operasyonel verimliliklerini artırabilecek hem de yeni pazarlara erişim sağlayabileceklerdir.”