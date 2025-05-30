Oniki, iş dünyasını yeni nesil etkinliklerde buluşturuyor

EKONOMİ (BURSA) - Geliştirdiği yapay zeka destekli B2B matchmaking teknolojisi ile doğru işbirlikleri kurulmasını sağlayan Oniki, iş dünyasına verimlilik ve fayda odaklı yeni nesil bir etkinlik deneyimi sunuyor. Katılımcılar, fiziksel ve online katılım seçenekleriyle kurgulanan esnek bir yapıda en doğru 12 kişiyle eşleşerek sağlam işbirlikleri için adım atıyor. Oniki’nin son etkinliği 27 Mayıs tarihinde Bursa’da düzenlenen MARSİFED Business Networking Summit, Vodafone Business ana sponsorluğunda iş dünyasına vizyon kazandıran, geleceğe ışık tutan bir organizasyonla gerçekleşti. Oniki ve MARSİFED iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Marmara ve İç Anadolu iş dünyasının önde gelen 600’den fazla temsilcilerini bir araya getirerek; girişimcilik, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme başlıklarında çarpıcı içeriklere sahne oldu. Podyum Davet Bursa Nilüfer’de düzenlenen etkinlikte, yapay zekâ destekli Oniki eşleşme teknolojisi ile katılımcılar B2B görüşmelerde zaman kaybetmeden doğru iş ortaklarıyla buluştu.

Oniki CEO’su Ziya Kızıltan, etkinliğin yapay zekâ destekli eşleşme altyapısına dikkat çekerek bugüne kadar düzenledikleri 33 konferansta 40 bin kişiye ulaştıklarını ve 25 milyar liranın üzerinde bir ticaret potansiyelini ortaya çıkardıklarını söyledi. Kızıltan, bu tip etkinliklerin sadece yapıldığı ile değil, bulunduğu bölgeye de ciddi bir ekonomik katkı sağladığını dile getirerek, “Sağladığımız dijital alt yapı sayesinde, etkinlik boyunca yüzlerce anlamlı B2B eşleşme gerçekleşti. Katılımcılar sadece bağlantı kurmakla kalmadı, somut iş fırsatlarıyla etkinlikten ayrıldı. Oniki, yeni nesil networking anlayışıyla yalnızca bağlantı değil, stratejik bağlar kuran bir platform olduğunu bir kez daha gösterdi. Etkinlik; güçlü içerikleri, samimi etkileşim ortamı, verimli eşleşme sistemi ve vizyoner konuşmacılarıyla yalnızca bir zirve değil, bölgesel kalkınmaya yönelik yeni bir hareketin işaret fişeği oldu” dedi.

Ziya Kızıltan, 19 Haziran tarihinde de İzmir'de E-Ticaret ve E-İhracat Zirvesi düzenleyeceklerini duyurdu.