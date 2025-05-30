TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır! Demoday etkinliği gerçekleşti

Hızlandırma programına dahil olan 12 girişimin sunum yaptığı ve girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

“Yalnızca şirketlerimizin değil toplumların gelişmesi ve daha iyi bir gelecek inşası için en çok ihtiyaç duyduğumuz unsurlardan biri genç girişimcilerimizin enerjisi, yaratıcılığı ve tutkusudur. Biz Türkiye'de gençlerimizin potansiyeline yürekten inanıyoruz” diyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

“14 yıl boyunca 500'ün üzerinde girişimci ekip, yaklaşık 200 TÜSİAD üyesi iş insanının rehberliğinde girişimlerini geliştirme fırsatı buldu. Rehberlerimizin bu programa yaptığı en değerli katkı, zaman ayırarak deneyimlerini genç girişimcilere aktarmaları oldu. Bu paylaşım sayesinde, girişimcilerimiz iyi fikirlerin nasıl iş yapabileceğini, gençlerin desteklendiklerinde nasıl büyük işler başarabileceklerini net bir şekilde gösterdi.

Erken aşama girişimlere odaklanan Bu Gençlikte İŞ Var! Programının mezunları, son 7 yılda toplam 17 milyon dolar yatırım alarak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların da ilgisiyle 70 milyon doları aşan bir değerlemeye ulaştı. Tüm bu başarı hikâyeleri, gençlerimizin yalnızca ekonomimize değil; toplumumuzun bugününe ve geleceğine de yön verme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu tablo bizlere büyük bir umut ve ilham veriyor”

Açılışın ardından program hızlandırma girişimlerinin sunumları ve rehberleri ile süreç değerlendirme bölümüne geçildi. 12 girişim ve eşleştikleri rehberlerinin listesi şöyle:

TÜSİAD Rehberi: Ahu Serter, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Girişim: Vignetim Teknoloji – Seyahat süreçlerini dijital vinyet, eSIM ve sigorta çözümleriyle entegre ederek daha hızlı ve güvenli hale getiren yapay zekâ destekli bir platform.TÜSİAD Rehberi: Billur Barlın, Solmaz Gümrük Müşavirliği Yönetim Direktörü

Girişim: CarbonSmart – Şirketlerin karbon ayak izini anlık verilerle ölçen, raporlayan ve azaltım önerileri sunan makine öğrenimi destekli bir B2B SaaS platformu.TÜSİAD Rehberi: Cevdet Alemdar, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı

Girişim: Harcy – Tekstil atıklarından elde ettiği çevre dostu yalıtım malzemeleriyle döngüsel ekonomiye katkı sağlayan bir Ar-Ge girişimi.TÜSİAD Rehberi: Emre Erciyas, Erciyas Holding CEO

Girişim: Kampbu – Kamp ve karavan tatilini yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye'nin ilk online rezervasyon platformunu sunan girişim.TÜSİAD Rehberi: Feyyaz Ünal, Mepsan Yönetim Kurulu Başkanı

Girişim: BİGES – Tek bir üretim sürecinde farklı ürünler geliştirerek tekstil atıklarını geri kazanan yenilikçi kompozit çözümler sunan bir üretim girişimi.TÜSİAD Rehberi: İrem Atay Şimşek, GREEN Chemicals Direktörü

Girişim: SatoLOC Insight – Markaların farklı pazarlarda hızlı içerik üretimini ve yayınlamasını sağlayan yapay zekâ destekli çok dilli içerik ve SEO platformu.TÜSİAD Rehberi: Leyla Alaton, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Girişim: Envagro – Kimyasal gübreleri atık malzemelerle kaplayarak daha çevreci ve verimli hale getiren tarım teknolojisi girişimi.TÜSİAD Rehberi: Oktay Mersin, Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Girişim: Beespenser – Elektronik üretimini hızlandıran, PCB prototipleme sürecini yenilikçi cihazlarla basitleştiren çözümler geliştiren girişim.TÜSİAD Rehberi: Pelin Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Girişim: Heppi – Yapay zekâ destekli uygulamalarla bireysel ve kurumsal ruh sağlığına yönelik dijital çözümler sunan bir platform.TÜSİAD Rehberi: Serter Akçalı, Akçalı Boya ve Kimya COO

Girişim: KREDİBİLİTE – Bankasız bireylerin krediye erişimini kolaylaştıran, alternatif kredi skorlama ve karar destek sistemleri geliştiren fintech girişimi.TÜSİAD Rehberi: Sibel Aysu, Aysu Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Girişim: ISGBYS Vision – Üretim sahalarında iş sağlığı ve güvenliğini artırmak için yapay zekâ destekli kamera sistemleriyle anlık uyarılar sağlayan teknoloji girişimi.TÜSİAD Rehberi: Yunus Teksan, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi

Girişim: Fikogya CE-TECHS – Su kirliliğini tespit edip biyolojik temizleme yapan otonom sistemleriyle çevresel krize çözüm üreten çevre teknolojisi girişimi.



İstanbul Gedik Üniversitesi ve Türkiye İş Bankası'nın platin sponsor, Anadolu Efes'in bronz destekçi, Destek Patent, Forvis Mazars Türkiye ve İnci Holding'in ise bronz sponsor olarak yer aldığı etkinlik, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Program Başkanı Zeynep Köksal Yaykıran'ın konuşma yaptığı Networking Kokteyli'nin ardından sona erdi.