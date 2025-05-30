Petrol Ofisi Grubu UTTS'de 2500 istasyona ulaştı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte son tarih olan 30 Haziran 2025 yaklaşırken, Türkiye'nin en yaygın UTTS ağına sahip akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi Grubu, ülke çapındaki UTTS'li istasyon sayısını 2 bin 500'e ulaştırarak bu alandaki liderliğini perçinledi.

"Teknolojik yatırımlarımızı derinleştirerek sürdüreceğiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi dönüşümü otomotiv pazarı ve özellikle filo ve operasyonel kiralama sektörü için kritik bir dönüm noktası niteliğinde. Sektörün artan büyüklüğü ve gelişimi de göz önüne alındığında hedefimiz hem kayıt dışı ekonomi ile olan savaşta sektörümüzün öncüsü olmak hem de paydaşlarımıza ve tüketicilere sürdürülebilir katma değer sağlamak. Bu alandaki teknolojik yatırımlarımızı derinleştirerek sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

"7/24 hizmet veren özel bir randevu çağrı merkezi oluşturduk"

Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral de “2 bin 500 istasyonda, 3 bin 600'ü aşkın pompa adasındaki UTTS ağımızla en yaygın hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz. Dijital Dönüşüm Direktörlüğümüzün bu sürece özel geliştirdiği mobil uygulama sayesinde kullanıcılar alım işlemlerini, UTTS'li pompa adası seçmek zorunda kalmadan gerçekleştirebiliyor. Ayrıca müşterilerimizin kendileri için en uygun UTTS montaj şirketini seçebilmeleri için de yine bu sürece özel 7/24 hizmet veren özel bir randevu çağrı merkezi oluşturduk. Amacımız 30 Haziran'da sona erecek bu süreçte müşterilerimize hızlı ve pratik çözümler sunmak” şeklinde konuştu.

Yapay zekâ destekli sohbet

Petrol Ofisi, ileri teknolojiyi de sürece entegre ederek mükelleflerin sorularını hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan yapay zekâ destekli “UTTS için Sor” sohbet botunu da geçiş süreciyle birlikte devreye almıştı. Sohbet botuna Petrol Ofisi web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan “Konuşan İstasyon” QR menüsü aracılığıyla erişilebiliyor.