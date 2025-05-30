Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükelleflerin mücbir sebep halini uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen ve 30/11/2024 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 10/1/2025 tarihli ve VUK-180/2025-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerindeki şartları taşıyan mükellefler bakımından 31/5/2025 Cumartesi günü sonuna kadar uzatılmıştı. Halen mücbir sebep hali devam eden; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31/5/2025 Cumartesi günü sona erecek olan mücbir sebep halinin 30/11/2025 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulundu.

Hangi beyannameleri içeriyor?

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Buna göre, mücbir sebep süresince;

Gelir stopaj vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine (gelir stopaj vergisi) ilişkin kısmı, damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) beyannameleri ile aylık ve üç aylık olarak verilen diğer beyanname ve bildirimlerin,

KDV beyannameleri (üç aylık olarak verilenler dahil) ile Ba-Bs Bildirimlerinin,

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin, verilme ve ödeme süreleri aşağıda yer alan tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar,

Mücbir sebep hali 31/5/2025 tarihinden itibaren 30/11/2025 tarihine kadar uzatılan mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 30/11/2025 günü sonuna kadar ve 10/12/2025 ve 15/12/2025 (14/12/2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar, oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin 31/12/2025 günü sonuna kadar,

Yukarıda belirtilen beyannameler ve bildirimler dışında kalan beyanname ve bildirimlerin verilmesi ile bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 31/12/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil),

6/2/2023 tarihinden itibaren ilan edilen mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri uzatılan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile 2025 yılına ilişkin MTV ikinci taksitinin ödeme süresi 31/12/2025 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek harçlar

Diğer taraftan;

Mücbir sebep hali uzatılan mükelleflerden, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında verilmesi gereken geçici vergi beyannameleri alınmayacaktır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Taksitlendirme yapılabilecek

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin ödeme süreleri belirlenen vergi borçları, belirlenen ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar, diğer amme borçları 2/2/2026 Pazartesi günü sonuna kadar, mükelleflerin başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası gereğince; mücbir sebep hali uzayan mükelleflerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 2/3/2026 ( 28/2/2026 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dahil) 31/3/2026 tarihi sonuna kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan, mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca değerlendirilecektir.”