QNB Türkiye'den 600 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi

QNB Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 122 milyon ABD doları ve 64 milyon avro, 2 yıl vadeli 191 milyon ABD doları ve 16 milyon avro, 3 yıl vadeli 160 milyon ABD doları ve 30 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

Bu işlemlerle güçlü finansal pozisyonunu ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini ortaya koyan banka, son 6 yılda 3. kez 3 yıl vadeli kaynak temin etti.

QNB Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredisine, vadesi gelen tutarın iki katını aşan ve 1 milyar ABD dolarını geçen yatırımcı talebi geldi.

Bu talebin ardından banka, sendikasyon kredisini 600 milyon ABD doları karşılığıyla yüzde 150 oranında yeniledi. Sağlanan fonlama, QNB Grubu'nun "Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi"nde belirtilen çevresel ve sosyal kriterlere uygun kredi portföyünün finansmanında kullanılacak.

Sendikasyon işleminde maliyetler, ABD doları diliminde 1 yıl vade için SOFR + yüzde 1,60; 2 yıl vade için SOFR + yüzde 2,00; 3 yıl vade için SOFR + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Avro diliminde ise 1 yıl vade için Euribor + yüzde 1,35; 2 yıl vade için Euribor + yüzde 1,75 ve 3 vade yıl için Euribor + yüzde 2,00 oranları geçerli oldu.

Toplamda 20 ülkeden 46 banka işleme katılım sağlarken, 5 yeni ülke ve 18 yeni banka da yatırımcı tabanına eklendi.

"Bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, sendikasyon kredilerine yönelik yoğun ilginin, Türkiye'ye ve QNB Türkiye'ye güçlü güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunduklarına değinen Tan, "Yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredimizde, bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıl vadeye kadar uzanan dilimlerin yer almasıyla, piyasadaki lider konumumuzu ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güçlü güveni bir kez daha ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Tan, "Türkiye ekonomisinin temel taşlarından KOBİ'lerimizin finansmana erişimini sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve gelişme imkanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.