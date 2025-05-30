Uzmanlar Türkiye ekonomisinde büyümeyi yorumladı

2025 yılı ilk çeyreğinden Türkiye ekonomisi yüzde 2 oranında büyüdü. Büyüme oranı beklentilerin altında kaldı.

Büyüme verisine ekonomistlerin yorumu ne oldu?

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, verileri şu şekilde değerlendirdi:

“Emeğin milli gelir payı artıyor, ama emekçilerin refahı düşüyor, suni bir emek payı artışı gibi:

i. istihdam son çeyreğe kadar arttı, yani çalışan sayısı arttı

ii. karlar geri çekildi, emeğin relatif payı arttı

iii. EYT ödemeleri

iv. hizmet sektörü büyüyor (emek yoğun)

v. bir sermaye grubundan diğerine aktarım var (reelden finansa); yüksek faizlerin yaptığı bir sermaye kompozisyonu değişimi, bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum, her sektörün emek sayısı ve gelirlerine bakmak gerekir (profit compression effect)

vi. asgari ücret değişim tarihinden uzaklaştıkça bu oran emek aleyhine bozulacaktır Yani emek yapındaki artış ne üretkenlik artışının ücretlere yansıması ile ne de artan emek gücünün yansıması ile oluşan bir durum”

v. bir sermaye grubundan diğerine aktarım var (reelden finansa); yüksek faizlerin yaptığı bir sermaye kompozisyonu değişimi, bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum, her sektörün emek sayısı ve gelirlerine bakmak gerekir (profit compression effect)+ — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) May 30, 2025

Dr. Burcu Aydın, “İlk çeyrekte büyümenin öncüsü %7,3 artış ile inşaat sektörü oldu. Ekonominin itici gücü olan hizmetlerde ise büyüme %1,3 ile sınırlı kaldı. Öte yandan tarım %2,0, sanayi ise %1,8 daraldı” yorumunu yaptı.

İlk çeyrekte büyümenin öncüsü %7,3 artış ile inşaat sektörü oldu.



❗️Ekonominin itici gücü olan hizmetlerde ise büyüme %1,3 ile sınırlı kaldı.



❗️Öte yandan tarım %2,0, sanayi ise %1,8 daraldı. pic.twitter.com/atBckd1QRe — Burcu Aydın (@aydin_brcu) May 30, 2025

Prof. Dr. Serap Durusoy, “TÜİK 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamını yüzde 2 olarak açıkladı. Büyümenin lokomotif sektörü inşaat olurken sanayi ve tarımda gerileme var. Ana gruplar bazında en yüksek artışın yüzde 2 ile tüketimden geldiği görüldü. Yani büyüme kompozisyonundaki sorun devam ediyor” ifadeleriyle veriyi değerlendirdi.

TÜİK 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamını yüzde 2 olarak açıkladı.Büyümenin lokomotif sektörü insaat olurken sanayi ve tarımda gerileme var.Ana gruplar bazında en yüksek artışın yuzde 2 ile tuketimden geldiği görüldü.Yani büyüme kompozisyonundaki sorun devam ediyor — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) May 30, 2025

Cem Oyvat, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüzde 2 yıllık büyüme Türkiye için çok düşük. Dikkat çeken diğer önemli nokta ise tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün %2,0, sanayi sektörünün %1,8 küçülmüş olması.”

Yüzde 2 yıllık büyüme Türkiye için çok düşük.



Dikkat çeken diğer önemli nokta ise tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün %2,0, sanayi sektörünün %1,8 küçülmüş olması. pic.twitter.com/CIvO6i4UMt — Cem Oyvat (@cemoyvat) May 30, 2025

Banu Kıvcı Tokalı, “1Ç zayıf büyümede, sanayi ve tarımdaki daralma etkili. Hizmetler, güçlü baza rağmen yıllık büyümenin arkasındaki güç. 2Ç'te sanayi, üretimde işgünü etkisiyle tekrar yıllık büyümeye geçebilir. Hizmetlerde ise ivme kaybı görülebilir. Tüm yıl için %3'lük büyüme mümkün” dedi.