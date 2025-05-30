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Bakan Şimşek: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz

Bakan Şimşek, büyüme verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2025 ilk çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor.

İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu.

Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz.

Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."

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