Bolat: Dengeli ve sürdürülebilir büyüme trendi devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır." dedi.

Bolat, X hesabından bugün açıklanan ekonomik verileri değerlendirdi. Bakan Bolat, şu mesajları verdi:

"Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 19 çeyrektir üst üste büyüme başarısı göstermiştir.

· 2025 yılı ilk çeyreğin sonunda GSYH geçen yılın aynı döneminde göre %2,0 artmıştır. Cari fiyatlarla yıllıklandırılmış GSYH, 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların milli gelir rekoru yenilenmiştir.

· Yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 puan gerçekleşirken, uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle, cari işlemler açığının GSYH’ye oranı yıllıklandırılmış bazda ilk çeyrekte %0,9 olarak gerçekleşmiştir.

· Üretim ve ihracat artışı, istihdama da olumlu katkılar yapmaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8,2’ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir.

Büyüme Trendi Devam Ediyor:

- Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi, 2020 yılında %1,9, 2021 yılında %11,4, 2022 yılında %5,5, 2023 yılında %5,1 ve 2024 yılında %3,2 oranında büyüme kaydetmişti.

- 2025 yılının ilk çeyreğinde ise %2,0 oranında büyümüştür.

Cari Fiyatlarla GSYH’de Rekor:

- 2020’de 708 milyar dolar, 2021’de 808 milyar dolar, 2022’de 906 milyar dolar ve 2023’te 1 trilyon 130 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmişti.

- Milli Gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolara, tarihi rekor seviyeye yükselmiştir.

Cari İşlemler Dengesinin GSYH İçindeki Payı Tarihi Ortalamaların Altındaki Seyrine Devam Ediyor:

- 2022 yılında %5,1, 2023 yılında %3,5 ve 2024 yılında ise %0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak %0,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: %3,5) altında kalmaya devam etmektedir.

Yatırımlar Büyümeye Önemli Katkı Sağlamıştır.

- 2025 yılı ilk çeyreğinde yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 yüzde puan olmuştur.

Üretim, Yatırım ve İhracat Artışı, İstihdama da Olumlu Yansımıştır.

- Büyümede izlenen bu başarı istihdam rakamlarımıza da yansımaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8,2’ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir.

Değerlendirmemiz:

- 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşme ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir.

- Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."