İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten yeni öneri: KOBİ'lerin geçmiş performanslarına bak, kredisini artır

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, genel ekonomideki görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ticari kredilerde yaşanan sıkışıklığın ihracatçı firmalar üzerinde yarattığı sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler üzerine de görüşlerini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin zorlu iç ve dış koşullara rağmen bugüne kadar başarılı bir direnç sınavı verdiğini söyleyen Avdagiç, iki yılı aşkın süredir devam eden sıkı para politikasının etkilerine ve zorlu rekabet koşullarına rağmen firmaların üretimini ve ihracatını özveriyle sürdürdüklerini vurguladı. Avdagiç, “Çekilen sıkıntılarda ve yaşanan sorunlarda en kötü geride kaldı. Kanaatimizce bu zor dönemde özel kesim, üzerine düşeni fazlasıyla ve fedakârlıkla yerine getirdi” dedi. Gelinen noktada dezenfl asyonist politikalarla iç talep koşullarının zayıfl amasının enfl asyon mücadelesine ciddi katkı sağladığını söyleyen Avdagiç, finansman maliyetlerinde yaşanan göreli düşüşün de reel sektör açısından olumlu bir sürecin başlangıcına işaret ettiğini belirtti. Bu noktada iki hususu ekonomide normalleşme bakımından önemli bulduklarına işaret eden Avdagiç, “Talepte dengelenmeyle birlikte enfl asyon beklentileri de göreli olarak iyileşti. İkincisi bozulan fiyatlama davranışları, arzu edilen ölçüde olmasa da normalleşme yoluna girdi” diye konuştu.

Kredilerde sınır ihracatçı için kalkmalı

Merkez Bankası’nın 27 Temmuz’da politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43’e indirmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Avdagiç, TCMB verilerinin de ticari kredi faizlerinin son iki ayda 550 baz puan civarında düştüğüne işaret ettiğini vurguladı. Avdagiç, “Önümüzdeki dönemde KOBİ kredilerinden başlamak üzere selektif bazda kredi büyüme limitlerinin de kaldırılmasını bekliyoruz. Böylece faiz indiriminin, diğer tedbirlerle gerçek hedefine ulaşarak, üretimde büyümeye ve ülke kalkınmasına katkı veren bir sürece dönüşeceğine inanıyoruz” görüşünü bildirdi. KOBİ kredilerinde büyüme sınırının en azından ihracatçı firmalar için yükseltilmesi değil, tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Sonuç olarak şu öneride bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracata düzenli ve artan katkı veren KOBİ’lere sağlanan kredi desteklerinin, geçmiş dönem performanslarına (past performans mekanizması) göre artırılması konusunu gündemimize almamız gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemde treni kaçırmamak için demiryolu taşımacılığının payını artırmalıyız”

Konuşmasında küresel gelişmelere de de değinen Avdagiç, korumacılık eğilimlerinin yol açacağı sarsıntılara karşı Türkiye dahil dünya ekonomisinin şimdiden hazırlık yapmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Bu noktada iki konu başlığının öne çıktığını dile getiren Avdagiç, şu ifadeleri kullandı: “İlk aşamada ve öncelikle yatırım ortamını süratle ve mümkün olan en yüksek seviyede iyileştirmek, bu dönemin olmazsa olmaz koşullarının başında geliyor. İkinci olarak, yine her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, Türkiye bu yeni dönemde çok az ülkenin sahip olduğu lojistik ve tedarik potansiyelini gecikmeden hayata geçirmek zorundadır. Bu konuda doğru adımlar atıldı. Sözgelimi İstanbul Havalimanı, bugün itibariyle bağlantılı uçuşlarda dünyadaki tüm rakiplerini geride bırakmış durumdadır. Ülkemizin iddialı ve kararlı bir vizyon belgesi ortaya koyarak bu başarıyı, deniz ve özellikle demiryolunda da yakalaması elzemdir. Türkiye, yeniden şekillenen küresel tedarik zincirinde treni kaçırmamak için, demiryoluyla yük taşımanın payını en geç 5 yıl içinde, en az yüzde 30’lar seviyesine çıkarmayı hedefl emelidir.”