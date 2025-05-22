KoçDigital, Türkiye’yi yapay zekânın bölgesel lideri yapacak

HANDAN SEMA CEYLAN

Son üç yılda 14 ülkede 500’ü aşkın projeyi devreye alan KoçDigital, yapay zekâ uygulamalarıyla her yıl 350 milyon dolarlık tekrar eden kârlılık yaratıyor, toplamda ise 85 milyar dolarlık bir ekonomiyi destekliyor. Şirket, bu performansla Türkiye’yi bölgesel bir yapay zekâ üssü hâline getirmeyi hedefliyor.

KoçDigital Summit 2025'te katılımcıları “Türkiye’nin en büyük yapay zekâ zirvesinden hepinize merhaba” sözleriyle karşılayan KoçDigital Müdürü Evren Dereci, gerçekleştirdikleri projeler sayesinde firmaların üretim kapasitelerini yüzde 5 ile 25 arasında artırdığını, plansız bakım oranlarını yarı yarıya düşürdüğünü ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Son üç yılda 14 ülkede 150’den fazla müşteriyle 500’ün üzerinde projeyi devreye aldıklarını ifade eden Dereci, bu projelerin 350 milyon dolarlık tekrar eden kârlılık yarattığını ve 85 milyar dolarlık bir ekonomiyi desteklediğini vurguladı.

Proje üretmiyor sahada çalışan demoları da yapıyor

KoçDigital’in dönüşüm programlarını dört ana başlıkta yürüttüğünü aktaran Dereci; Üretken Yapay Zekâ (Generative AI), Üretim Yapay Zekâsı (Manufacturing AI), Müşteri Analitiği (Customer AI) ve Kurumsal Yapay Zekâ (Enterprise AI) alanlarında geliştirilen çözümlerle iş sonuçlarına doğrudan etki ettiklerini söyledi.

“Yalnızca teknoloji üretmiyoruz” diyen Dereci, ürünleri kendi bünyelerinde geliştirdiklerini ve sahada çalışan çözümleri canlı demolarla sunduklarını belirtti. Dijital ikizlerle başlayan üretim dönüşümünün bugün konuşan fabrikalara ulaştığını kaydeden Dereci, Platform360 ile Endüstri 4.0 dönüşümünü, Supply Dynamics ile de tedarik zinciri planlamasını sahada hayata geçirdiklerini ifade etti. Dereci ayrıca, şirketin Gentio çözümünün ise projeleri devreye alma süresinde 4 kata kadar hızlanma ve yüzde 30’a varan maliyet avantajı sağladığına dikkat çekti.

2025’te insansı robotlar sahneye çıkıyor

Dereci, yakın dönem vizyonlarında insansı robotların önemli bir yer tuttuğunu belirtti. 2025 itibarıyla Türkiye’deki bazı tesislerde bu robotların kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Böylece yapay zekâ, yazılımın yanı sıra fiziksel iş gücünde de kendini göstermeye başladı.

“Bu sadece teknolojinin hikâyesi değil, bu yeni bir çağın Rönesansı” diyen Dereci, amaçlarının sadece Türkiye’de değil, bölgede de yapay zekâ liderliğini üstlenmek olduğunu vurguladı.

Paris’ten Davos’a…

KoçDigital’in etkisi yurt dışında da dikkat çekiyor. Dereci, Paris’te Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri yangın tahminleme projesinin, dünya çapında ilk 20 proje arasına girdiğini belirtiyor. Davos’ta akredite edilen su kaynaklarının verimli kullanımı projesi de şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu destekledi.

KoçDigital Summit 2025, MEXT Teknoloji Merkezi’nde 13 farklı sektörden 200’ü aşkın şirket temsilcisini bir araya getirdi. Zirve boyunca, “Yapay Zekâ Tabanlı Yeni Nesil İş Modelleri”, “Geleceğin Fabrikaları”, “Veri Yönetişimi” ve “Tedarik Zinciri Dönüşümü” gibi konular derinlemesine ele alındı.

■ “5,2 milyon hanede tek insan yaşıyor, cafelerin dolması normal”

FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula zirvede yaptığı konuşmada veri okumanın şirketlerin geleceği için hayati olduğunu söyledi. “Bütün cafeler dolu, diyoruz ama bunun nedenini anlama konusunda verilerden yararlanmıyoruz” diyen Abdula, şunları söyledi: “TÜİK verilerine göre 5,2 milyon hanede tek kişi yaşıyor. Boşanmış çocuklu anneler yüzde 10,3, evli ve çocuksuz çiftlerin oranı yüzde 13. Bir evde yemek pişmesinin ekonomik olması için 2’den çok kişinin yaşaması gerekiyor. İnsanlar ekonomik olarak dışarda geçiştirmeyi tercih ediyor. Aynı zamanda yalnızlıklarını da geçiştiriyorlar. Artık Ramazan reklamlarında gördüğümüz o geniş aile gerçeğimiz değil. Ailelerin sadece yüzde 12,8’i geniş aile. Tek çocuklu aile yüzde 40,4. Şirketinizin pazarlama stratejisini bunun üzerine kurarsanız yanılırsınız. Şirketlerin ayakta durması için verileri iyi okuması, sosyolojik gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Mesela ‘mikro mobil Gen Z’. Yani scooter kullanan gençler. Tüm bunları görmek lazım. Ya Toplum 5.0 şirketi olacağız ya da başkasının masasında meze.”