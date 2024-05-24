Kolaya dev zam geldi: 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

Alkollü içeceklerin satış fiyatlarına gelen zammın ardından bir zam da Coca Cola ürünlerine geldi.

Kola fiyatlarına zam geldi. 30 TL fiyat bandından satılan Coca Cola'nın 1 litresi artık 35 TL'den satılacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları... Buna göre Coca Cola 1 litre çeşitleri 35 ₺, 330 kutu çeşitleri 30 ₺ oldu" ifadelerini kullandı.