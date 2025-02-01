  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KOSGEB'in finansal destek üst limiti artırıldı
Takip Et

KOSGEB'in finansal destek üst limiti artırıldı

KOSGEB tarafından sağlanan finansal desteklerin üst sınırı, 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KOSGEB'in finansal destek üst limiti artırıldı
Takip Et

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; KOSGEB'in sağladığı finansal desteğin üst sınırı, 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı. 

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiFitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiEkonomi

 

S&P Global, Almanya'nın kredi notunu teyit ettiKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Karar Resmi Gazete'de: 2025 yılı CMK ücretinde yeni tarife belirlendi
2025 yılı CMK ücretinde yeni tarife belirlendi
İran Riyali, Merkez Bankası döviz listesinden çıkartıldı
İran Riyali, Merkez Bankası döviz listesinden çıkartıldı
Yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenlemeye gidildi
Yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenlemeye gidildi
Kentsel dönüşüm projeleri, “afet öncelikli” olmalı
Kentsel dönüşüm projeleri, “afet öncelikli” olmalı
Bakanlık duyurdu: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara geçiyor