  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? Emekli aylıkları için tarih belli oldu
Takip Et

Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? Emekli aylıkları için tarih belli oldu

SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? Emekli aylıkları için tarih belli oldu
Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre emekli aylığı ödemeleri erken tarihe çekildi.

Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeler öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçecek.

SGK, tarafından yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.

Avrupa borsaları negatif seyrediyorAvrupa borsaları negatif seyrediyorBorsa Haberleri
Don Malatya’yı vurdu, gözler Iğdır ve Kağızman’da: Üretici taban fiyat istiyorDon Malatya’yı vurdu, gözler Iğdır ve Kağızman’da: Üretici taban fiyat istiyorEkonomi
Ekonomi
Karşılıksız çek adedi mayısta düşüş gösterdi
Karşılıksız çek adedi mayısta düşüş gösterdi
Dış ticaret açığı mayısta 6,5 milyar dolar
SON DAKİKA
Don Malatya’yı vurdu, gözler Iğdır ve Kağızman’da: Üretici taban fiyat istiyor
Don Malatya’yı vurdu, gözler Iğdır ve Kağızman’da: Üretici taban fiyat istiyor
İTO açıkladı: Mayıs ayı zam şampiyonları belli oldu
İTO açıkladı: Mayıs ayı zam şampiyonları belli oldu
Yaz meyveleri cep yakıyor! En pahalı ve en uygun meyveler hangileri?
Yaz meyveleri cep yakıyor! En pahalı ve en uygun meyveler hangileri?
Vatandaş harcamalarının çoğunu konut ve kiraya yaptı
Vatandaş harcamalarının çoğunu konut ve kiraya yaptı