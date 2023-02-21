Madencilikte büyüme bu yıl Asya pazarından gelecek

Dünyanın en büyük madencilik şirketi olarak nitelenen BHP, yükselen enflasyon ve zayıf emtia fiyatlarının geçen yılın ikinci yarısında kârını kötü yönde etkilemesinin ardından, Çin'deki “güçlenen faaliyetin” küresel emtia talebini destekleyeceğini tahmin ediyor.

Avustralyalı madencilik şirketi, 2022 yıl sonuna kadar olan altı aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirinin yüzde 16 düştüğünü açıkladı. Şirket gelirlerinin 25,7 milyar dolara ve vergi öncesi kârının da yüzde 30 düşüşle 10,2 milyar dolara gerilediğini söyledi. Şirket, önümüzdeki yıl için ise finansal tahminlerini koruyor.

BHP, emtia fiyatlarının rekor kârlar sağladığı önceki yıl aynı dönemde 1,50 dolarlık rekor seviyedeki hisse başına temettüsünü de 90 sente indirdi. 4,6 milyar dolarlık ödeme yine de BHP’nin 138 yıllık tarihindeki en yüksek beşinci altı aylık temettü oldu. BHP hisseleri Salı günü yüzde 1 düştü.

Küresel madencilik endüstrisinde enflasyon ve daha yüksek işçilik maliyetleri zorluk çıkarmaya başladı ve şirketleri ‘konsolidasyon’ düşünmeye ve getirileri artırmak için düşük performans gösteren varlıklarını elden çıkarmaya zorladı.

“Sektörün temel performansı gerçekten güçlü”

BHP CEO’su Mike Henry, Financial Times'a yaptığı açıklamada, “Emtia fiyatları düştü - sonuçta bu konjonktürel bir endüstri” dedi.

Son dönemde bakır üretimini örnek gösteren Henry, “Ancak sektörün temel performansı gerçekten güçlü." ifadelerini kullandı. Henry, Çin ve Hindistan'dan gelen talebin BHP'nin güvenini artırdığını da sözlerine ekledi.

Mike Henry, FT’ye verdiği demeçte, Asya piyasalarını ABD ve Avrupa'daki yavaşlamaya karşı “dengeleyici ağırlık” olarak nitelendirdi ve Çin'deki emtia talebinin artacağına dair inancının şimdi daha fazla olduğunu söyledi.

Henry, “Bu yıl, Çin’in çelik üretimi için muhtemelen geçen yıla göre artı 1 milyar ton ve üzeri üretimin olduğu bir yıl olacak.” şeklide konuştu.