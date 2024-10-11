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Mahfi Eğilmez, TÜİK’i çabalarından dolayı kutladı!

Dün açıklanan gelir verilerinde düzenlemeye yönelik TÜİK bültenlerinde yapılan revizyonlar sonrasında gelir dağılımındaki değişiklik için Mahfi Eğilmez, TÜİK’i tebrik etti.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez, TÜİK’i çabalarından dolayı kutladı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir Dağılımı İstatistikleri 2023 verilerinin düzeltilmiş halde bültenlerini yayımladı. Bu verilerde yapılan revizyonlara yönelik Mahfi Eğilmez de yorumda bulundu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK’i tebrik ederken, gelir adaletine yönelik Gini göstergesindeki iyileşme içinde ironi kullanarak bir tebrik sundu.

Eğilmez, TÜİK’in verilerdeki düzenlemesine yönelik şu yorumu yaptı:

“TÜİK, 2022 gelir dağılımı verilerinde düzeltme yaptı ve daha önce 0,433 olarak belirlediği Gini katsayısını 0,420'ye revize ederek durumumuzun o kadar da kötü olmadığını açıkladı. TÜİK'i, bu çabalarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz!”

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