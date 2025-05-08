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Mahfi Hoca’dan reform reçetesi: İlk iki maddeyi açıkladı!

Mahfi Eğilmez, yapılması gereken yapısal reformlarda en önemli ilk iki sıradaki maddeyi açıkladı.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca’dan reform reçetesi: İlk iki maddeyi açıkladı!
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide uzun yıllardır yapısal reformların yapılması gerektiği görüşünü savunurken, ilk iki sıradaki yapısal reformun ne olduğunu açıkladı.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “İlk sıradaki yapısal reform: Güçler ayrımına dayalı demokratik yapıyı kurmak ve TBMM'yi tek yasa koyucu konumuna getirmek” dedi.

İlk yapısal reformun ardından, ikinci sıradaki yapısal reformun da “Hukukun tarafsızlığını ve üstünlüğünü sağlamak, kuralların herkese, konumuna ve durumuna bakılmaksızın eşit uygulanmasını sağlamak” olduğunu vurguladı.

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