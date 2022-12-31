Makine KDV istisnasının süresi 2024 sonuna uzatıldı

ANKARA (EKONOMİ) - KDV Genel Uygulama tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerine imalat sanayiindeki kullanımlarına yönelik teslim edilecek makina ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutulacak. KDV istisnasına tabi makine ve teçhizatın listesi, 30 Nisan 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi. İstisna kapsamında 200 makine ve teçhizat bulunuyor.

İstisna kapsamındaki ürünlerden bazıları şunlar: çimento cam fırınları, vinç, buldozer, ekskavatör, metal işleme makinesi, çırçır makinesi, torna tezgahı, rektifiye tezgahı, kesintisiz güç kaynakları.