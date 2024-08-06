Malezya’nın Türkiye’den ağırladığı turist sayısı yüzde 141 arttı

Malezya, farklı bir deneyim arayan gezginlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Malezya Turizm Tanıtım Kurulu İstanbul Ofisi’nin (Tourism Malaysia Istanbul) verdiği bilgiye göre, 2023 yılında Türkiye pasaportu sahiplerinin Malezya'ya gelişi tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. 2023 yılında Malezya Türkiye'den 17 bin 275 turist ağırlarken pandemi öncesi 2019'a göre yüzde 13 ve 2022'ye göre yüzde 141 artış oldu.

13 eyaleti, üç Federal Bölgesi ve şu anda 30 milyondan fazla nüfusu olan Malezya, kültürel çeşitliliği (Malay, Çin ve Hint) ve Sabah'taki Kadazan Dusuns ve Sarawak'taki Ibans gibi etnik toplulukları ile tanınıyor.

İngilizler, Portekizliler, Hollandalılar ve Taylandlıların etkisiyle birlikte kültürlerin bir karışımı olan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da, Petronas İkiz Kuleleri ve yeni Merdeka 118 Kulesi de dahil çok sayıda yüksek gökdelen bulunuyor. 451,9 metre yüksekliğe ulaşan ve 88 katlı Petronas İkiz Kuleleri, dünyanın en yüksek ikiz gökdelenleri arasında yer alırken, ziyaretçiler, Kuala Lumpur'un sahip olduğu eşsiz manzarasını deneyimleyebilir. Ayrıca Kuala Lumpur'un silüeti, 400'den fazla önde gelen perakendecinin yer aldığı son teknoloji bir uluslararası finans bölgesi olan Tun Razak Exchange (TRX), ikonik Exchange 106 ile gelişiyor.

En az 6 ay geçerli bir pasaporta ihtiyaç var

Malezya, şehir manzarasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. 99 adadan oluşan bir takımadaya sahip Güneydoğu Asya'nın ilk UNESCO Küresel Jeoparkı olan Langkawi adası, el değmemiş kumsallara, yoğun mangrov ormanlarına ve Andaman Denizi'nin panoramik manzarasını sunan bir teleferiğe sahiptir. Ayrıca yeni bir platform olan Eagle's Nest Skywalk, kartal şeklinde bir girişe sahip 38 metre uzunluğundaki cam zeminli gökyüzü güvertesinden gezginlere Kedah Mücevheri'nin manzarasını sunan ve deniz seviyesinden 645 metre yükseklikte dünyanın en uzun serbest yürüyüş yapan gökyüzü güvertesi olma özelliğini kazanan bir cazibe merkezi olmayı vaat ediyor.

Yağmur ormanlarının ortasında macera arayanlar için Taman Negara, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Dünyanın en eski yağmur ormanlarından birine ev sahipliği yapan bu milli park, ziyaretçilerin yoğun ormanlarda yürüyüş yapmasına, yakalanması zor Malaya kaplanı ve canlı kuş türleri de dahil olmak üzere egzotik vahşi yaşamı görmesine olanak tanıyor. Taman Negara'nın çeşitli ekosistemleri, doğa severlere kendilerini Malezya'nın ekolojik harikalarına kaptırmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Park, rehberli orman yürüyüşleri ve gölgelik turları gibi çevre dostu etkinlikleri teşvik ederek bu çeşitli ekosistem üzerindeki çevresel etkiyi en aza indiriyor.

Türkiye pasaportu sahipleri için vizesiz bir destinasyon olduğundan, Türk gezginlerin Malezya'ya giriş yapmak için sadece en az 6 aylık geçerli bir pasaporta ihtiyaçları var.