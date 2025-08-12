Mart sonrası dönüş hissede yoğunlaştı

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye’de 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası yerli ve yabancı yatırımcının TL varlıklardan kaçışı yavaş yavaş tersine dönüyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre bu dönüşte başı hisse senedi çekiyor. Verilere göre temmuz sonu itibariyle yerlinin finansal varlıkları içinde hisse senedi yatırımlarının payı mart sonuna göre 0.20 puan yükselerek yüzde 11,35'e, yabancının finansal varlıkları içinde de 2.97 puan yükselerek yüzde 56,70'e çıktı. TL mevduattan hem yerlinin hem de yabancının yatırım payı gerilerken devlet tahvillerinde de martın gerisinde kalınsa da toparlanma devam ediyor.

Yabancının varlıklarında aylık büyüme yüzde 16,6

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği temmuz sonu verilerine göre yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları haziran sonuna göre yüzde 5,16 artarak 42 trilyon 595 milyar 284 milyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları bir ayda yüzde 3,89 artışla 37 trilyon 872 milyar 272 milyon liraya çıkarken, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları yüzde 16,6 artışla 4 trilyon 723 milyar 11 milyon liraya geldi. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıklarında haziran ayına göre temmuzda en dikkat çeken artış hisse senedi varlıklarında gerçekleşti. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlığı temmuzda hazirana göre yüzde 10,52 yükselerek 4 trilyon 298 milyar 233 milyon liraya çıkarken, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları da yüzde 24,86 artışla 2 trilyon 678 milyar 150 milyon liraya geldi. TL varlıklardan 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon sonrası yerli ve yabancı yatırımcı sert çıkış gerçekleştirmişti. Özellikle hisse senedi ve devlet tahvillerinden çıkış çok daha belirgin olmuştu. Temmuz sonunda yerli ve yabancının finansal varlıklarındaki değişim TL varlıklara geri dönüş sinyalinin hisse senedinden geldiğini ortaya koydu. TSPB verilerine göre temmuz sonu itibariyle yerlinin hisse senedi varlıklarının toplam finansal varlıkları içindeki payı yüzde 11,35'e yükseldi. Bu haziran ayına göre 0.68 puan, mart ayına göre ise 0,20 puanlık yükselişe işaret ediyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı temmuzda yüzde 56,70'e çıkarken haziran ayına göre 3.75 puan, mart ayına göre ise 1.97 puanlık artış gerçekleşti. Mart ayındaki finansal sarsıntı sonrasında hisse senedi varlıklarında yerlinin ve yabancının artış yaşaması uzmanlar tarafından da önemli bulunuyor.

Merkez Bankası verileri de yabancı yatırımcının son 6 haftadır hisse senedinde kesintisiz net alıcı olduğunu gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre 27 Haziran haftasından bu yana yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasalarına net girişi 1 Ağustos itibariyle 1 milyar 210,9 milyon dolara yükseldi. 1 Ağustos haftasında da 135.51 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Yılbaşından bu yana yabancının hisse senedine net girişi ise 1 milyar 797,4 milyon dolar seviyesinde. Bu son 6 haftadaki alımın yıllık girişi belirlediğini ortaya koyuyor. 19 Mart sonrası takip eden 4 haftada yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasından net çıkışı 1 milyar 834 milyon doları bulmuştu.

Tahvilde yerli mart ayını geçti yabancı hala geride

TSPB temmuz sonu verileri yerli yatırımcıların devlet tahvillerine ilgisinin de arttığını gösteriyor. Yerli yatırımcıların devlet tahvilleri varlığı temmuzda hazirana göre yüzde 4,76 arttı ve 7 trilyon 743 milyar 279 milyon liraya yükseldi. Böylece yerlinin finansal varlıkları içinde devlet tahvili varlığının payı mart ayına göre 1.07 puan artarak yüzde 20,45'e yükseldi.

Yabancı yatırımcıların devlet tahvilleri varlığı hazirana göre yüzde 22,4 artarak 577 milyar 999 milyon liraya yükselse de mart ayının gerisinde kalmaya devam etti. Yabancı yatırımcının finansal varlıkları içinde devlet tahvillerinin payı mart ayında yüzde 14,85 seviyesindeydi temmuz sonunda 2.61 puan gerisinde yüzde 12,24 seviyesine geldi. Hazirana göre 0.58 puanlık artış olsa da mart ayına göre hala devlet tahvillerinin payı düşük seyrediyor.

■ TL mevduat payında kayıp sürüyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği temmuz ayı sonu verilerine göre yerli yatırımcıların TL mevduatlarının toplam finansal varlıkları içindeki payı yüzde 36,20'ye indi bu mart ayına göre 1.54 puanlık, hazirana göre ise 0.86 puanlık düşüşe işaret ediyor. Yabancı yatırımcıların da finansal varlıkları içinde TL mevduatın payı temmuz sonunda yüzde 9,61'e gerileyerek hem hazirana göre 1.37 puan hem de marta göre 1.53 puan azaldı. Yerli yatırımcının döviz mevduatında da gerileme sürse de altın mevduatının payında yükseliş var mart ayına göre. Yabancının ise hem altın hem de döviz mevduatında mart ayına göre artış devam ediyor. Ancak hazirana göre altın ve döviz mevduatında düşüş yaşandı.