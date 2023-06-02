Mayısta en çok patatesin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, 2023 yılı Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 141’nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Endekse göre, gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerden çileğin fiyatı yüzde 23,72, muzun yüzde 19,50, ıspanağın yüzde 16,82, salamın yüzde 15,44, maydanozun yüzde 14,59; giyim harcamaları çocuk giyimi harcamaları alt grubunda yer alan ürünlerden çocuk çorabının fiyatı yüzde 14,44, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan ürünlerden çarşafın fiyatı ise yüzde 14,30 oranında artış kaydetti.

En çok sivri biberin fiyatı düştü

2023 Mayıs ayında gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biberin fiyatı yüzde 49,51 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı düşen diğer ürünler ise gıda harcamaları grubundan yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde 28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye ve yüzde 16,27 ile kabak oldu.

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle: