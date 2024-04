Mehmet Şimşek: Yapısal reformları uygulamaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin ardından yabancı yatırımcılara kararlılık mesajı verdi.

İngilizce olarak X hesabından paylaşım yapan Şimşek, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya yardımcı olacak yapısal reformları uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Yerel seçimleri geride bırakırken makroekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılığımız her zamankinden daha güçlü. Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı hayata geçirmek için önümüzde dört yıl boyunca net bir yol var.

Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Sıkı para ve gelir politikalarına ek olarak, mali disiplini yeniden tesis etmek ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına destek olmak amacıyla harcama kontrolüne öncelik vereceğiz. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya yardımcı olacak yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Bunun bir maraton olduğunun bilincindeyiz ve bunu kararlılıkla, azimle koşacağız"

