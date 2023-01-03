Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaşları için zam oranı belli oldu

2023 memur zammı için bekleyiş sona erdi. TÜİK, Aralık-Temmuz 2022 dönemi için enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'in enflasyon açıklaması ile memur maaşlarına zam oranı belirlenmiş oldu. Normal şartlarda enflasyona göre zamlanacak memur maaşları için milyonlarca memur bu kez refah payı konusunda atılacak adımları beklemeye başladı.

Aralık enflasyonu açıklandı

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan yıllık bazda enflasyon 21 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık'ta aylık enflasyon ise yüzde 1,18 oldu. Aralık'ta güçlü baz etkisine rağmen görülen pozitif aylık enflasyonla birlikte aylık enflasyonda artış serisi 48. aya yükseldi.

Emekli maaş zammı belli oldu

EKONOMİ Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Memurlar geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 7 zam almıştı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15.39 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklileri için 8 puanın üzerinde enflasyon farkı oluştu. Memur ve emekliler yine toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı yüzde 8’lik bir zam daha alacak. Bunun eklenmesiyle birlikte 2023 yılının ilk yarısı için memur ve memur emeklileri en az yüzde 16.39 oranında maaş artışı alacaklar. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu refah payının ne kadar olacağına ise ekonomi yönetimi karar verecek.

Memur maaşlarına refah payı beklentisi

Memur zammı belli olurken, milyonlarca memur refah payı düzenlemesi beklemeye başladı. Asgari ücrette yapılan artış sonrasında memur maaşlarına yapılacak zam oranının refah payı eklenerek artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.