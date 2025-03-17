  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor! İşte detaylar...
Takip Et

Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor! İşte detaylar...

Memur olan anne ve babalar, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Bu hakkın uygulanabilmesi için hükümet, "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Yönetmeliğin son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor! İşte detaylar...
Takip Et

NTV'de yer alan habere göre memur olan anne ve babalar, çocuklarının bakımını kolaylaştırmak için yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Bu hak, doğum veya evlat edinme sonrasında kullanılabilecek.

Yarı zamanlı çalışmak isteyenin maaşı da yarı yarıya düşecek

Eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar deva edebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

Yarı zamanlı çalışma hakkı 8 yıldır uygulanmıyor

Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor.

Hükümet, "Aile Yılı" kapsamında bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik hazırlıyor.

Yarı zamanlı çalışan anneye süt izni yok

Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletecek. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

Haftalık 40 saat yerine 20 saat mesai

Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memur 20 saat çalışacak. Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer bir seçenek de haftanın 5 günü en az 3 saat çalışmak...

Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

Taslağa son halini Bakanlık verecek

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.

Ekonomi
Dijital pazara yeni düzenleme: Google, Apple, Meta, Amazon, Trendyol gibi uygulamalar denetim altına alınacak
Google, Amazon, Trendyol, Yemeksepeti gibi uygulamalar denetim altına alınacak
Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti
OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti
Bank Pozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi
Bank Pozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi
İstilacı kahverengi kokarcanın düşmanı ‘Samuray’ işbaşında! Üretime hız verildi
İstilacı kahverengi kokarcanın düşmanı ‘Samuray’ işbaşında! Üretime hız verildi
Yumurta fiyatları 4 ayda yüzde 70 arttı! Fahiş fiyat artışının nedeni belli oldu
Fahiş fiyat artışının nedeni belli oldu!