Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Son dakika... Merkez Bankası Haziran ayı faizini açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından TCMB Mayıs ayı faiz oranını sabit tutmuştu. Haziran ayında da gözler TCMB'ye çevrilmişti. Ekonomistlerin beklentileri boşa çıkmadı. Merkez Bankası Haziran ayı politika faizini yine yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

PPK'nın toplatısında göstergelerin yakından takip edildiği belitilerek, "Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." açıklaması yapıldı.

ENFLASYON HEDEFİNDE RAKAM BELLİ

PPK'nın ortak açıklamasına göre sıkı para politikasına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."