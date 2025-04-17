Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doların altına indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri, önceki dört hafta yaşanan düşüşünü, geçen hafta da sürdürdü; son 5 haftada düşüş 30 milyar dolara yaklaştı.

TCMB haftalık verilerine göre, 11 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervler 9 milyar 932 milyon dolar azalarak 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 6 milyon dolara geriledi. Böylece son beş haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 29,8 milyar dolara ulaştı.

Altın rezervleri 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 260 milyon dolar olan seviyesinden, 147 milyar 488 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 48 milyar 701 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 837 milyon dolar azalarak 38 milyar 874 milyon dolara indi.