Merkez Bankası rezervleri 8 yılın zirvesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, IMF tanımlı net uluslararası rezervler 3 Şubat haftasında 1 milyar 282 milyon dolar arttı. Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 Şubat itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 282 milyon dolar artış ile 27 milyar 92 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler 8 yılın en yüksek seviyesinde

Merkez Bankası toplam rezervleri de 3 Şubat haftasında 2 milyar 488 milyon dolar artarak 129.6 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Verilere göre, 3 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 725 milyon dolar artışla 77 milyar 931 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Ocak’ta 76 milyar 206 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 763 milyon dolar yükselişle 50 milyar 933 milyon dolardan 51 milyar 696 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 488 milyon dolar artışla 127 milyar 139 milyon dolardan 129 milyar 627 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.