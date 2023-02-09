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Yabancı yatırımcı iki haftadır alımda

Yabancı yatırımcı, Borsa İstanbul'un sert düşüşler yaşadığı 3 Şubat haftasında 92.1 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Yabancı yatırımcılar 27 Ocak haftasında da alıcı taraftaydı.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'un ağır kayıplar yaşadığı 3 Şubat haftasında 92.1 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirdi. 27 Ocak haftasında da 22.9 milyon dolar net alım yapan yabancı yatırımcının iki haftalık net alımı ise 115 milyon dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetleri ve şirket borçlanma senetlerinde de geçen hafta net alıcı pozisyonundaydılar. Verilere göre DİBS'te yabancı yatırımcının net alımı 40.3 milyon dolar, şirket borçlanma senetlerinde ise 1.5 milyon dolar oldu.

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