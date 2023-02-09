Bireyler 1 haftada 1 milyar dolar sattı

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık para ve banka verileri 3 Şubat haftasında yatay seyreden dolar/TL'ye rağmen gerçek kişilerin döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış şekilde 1 milyar 46 milyon dolar gerilediğini ortaya koydu.

Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 9 milyon dolar azalırken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak 262 milyon dolar azaldı.

Gerçek kişilerin aksine 3 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz medvuatı 3 Şubat haftasında arttı. Merkez Bankası verilerine göre, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 Şubat haftasında parite etkisinden arındırılmış şekilde 727 milyon dolar yükseldi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı ise, 635 milyon dolar artış gösterdi.

Böylece toplam döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış şekilde 3 Şubat haftasında 319 milyon dolar geriledi.