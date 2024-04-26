Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden düşüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste iki hafta yaşanan yükselişin ardından yeniden aşağı yöne döndü.

TCMB verilerine göre, 19 Nisan itibarıyla toplam rezervler 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan, 126 milyar 284 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 2 milyar 989 milyon dolar azalarak 70 milyar dolardan 67 milyar 11 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 827 milyon dolar yükselerek 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolarla yeni zirve seviyesine geldi.