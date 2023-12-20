Merkezi yönetim borç stoku 6,57 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 2.307,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.266 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 27,2 milyar lira

Hazine Alacak stoku 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 27,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisindeki en yüksek payın 10,6 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait olduğu belirtildi.

2023 Kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 3,3 milyar TL tahsilat gerçekleşti.