Mesleki statülerinin 115’inci yılını kutlayan gümrük müşavirlerinden ‘oda’ talebi

Gümrük müşavirleri, mesleki statülerinin 115’inci yılını kutluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, gümrük müşavirliğinin 1 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren padişah talimatnamesi ile ruhsatnameye bağlandığını, mesleki statüsünün tespit edilerek görev ve mükellefiyetinin belirlendiğini aktardı.

Gümrük müşavirliğinin 115 yıldır faaliyet gösteren bir meslek olduğunu belirten Keskin, devamında şunları kaydetti: “Dış ticaret işlemlerinin yüzde 92’si gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerler tarafından yapılıyor. Uzun köklü geçmişiyle mesleğimizin 115 yıllık onurlu ve başarılı tarihine yakışır bir şekilde hak ettiği itibara kavuşabilmesi en büyük temennimiz. Kamusal alanda hizmet üreten meslek mensubumuz artık Anayasamızın 135. Maddesinin amir hükmü ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6. Maddesindeki Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan ‘Gümrük Müşavirleri Odası’ altında örgütlenmeyi talep etmekteyiz.”