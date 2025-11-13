Metro Türkiye/Antunes: Tüketicilerin yüzde 60’ı en az bir kez coğrafi işaretli ürün aldı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Basın toplantısında konuşan Metro Türkiye CEO’su David Antunes, 35 yıldır, yerli ürünü koruma ve üreticiyi destekleme konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “2012 yılında, ‘Yerli ürün sürdürülebilir olmazsa, Türk mutfağı sürdürülebilir olamaz anlayışıyla’ bu konunun kamu gündemine ilk kez taşınmasını sağlayan Coğrafi İşaretler projesini hayata geçirdik. Projemizle üreticilere ürünün nasıl yetiştirileceğini, tohumun nasıl saklanacağını, sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını anlatıyoruz. Tescil başvurusu ve ihracat gibi konularda onlara rehberlik ediyoruz” dedi.

Coğrafi ürünler göçü de engeller

Coğrafi işaretlerin kültürel bir güç olduğuna dikkat çeken FutureBright Kurucusu Akan Abdula da, “Her şeyi radikal biçimde etkilerler. Kolektifl erleri yaratırlar. Üreticisini rekabetten beraberliğe taşırlar. Tüketicisine yalnızca ürün değil, kültür tükettirirler. Ama benim için en önemlisi genç çiftçiler. Son on yılda pek çoğu toprağını bırakıp büyük şehirlere göç etti. Oysa coğrafi işaretlerin bu gençleri köylerinde tutma potansiyeli çok yüksek’’ açıklamasında bulundu.

Toplantıda araştırma sonuçları da paylaşıldı. Buna göre tüketicilerin yüzde 72’si Coğrafi İşaret tescilli ürünün ne demek olduğunu bildiğini belirtse de 10 kişiden 2’si doğru tanım yapabiliyor. Antep Baklavası ise katılımcıların yüzde 26’sının aklına ilk gelen Coğrafi İşaret Tescilli ürün olarak öne çıkıyor. Bunu yüzde 14 ile Malatya Kayısısı, yüzde 9 ile baklava takip ediyor.