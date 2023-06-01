Mevcut dengesizliklerle büyüme sürdürülebilir değil

Elif KARACA



Yeni hükümetin çözmesi gereken en önemli sorunları enfl asyon, yüksek cari açık ve zayıf döviz rezervleri olarak sıralayan Frank Gill, ekonomideki mevcut dengesizliklerle büyüme hızının sürdürülebilir olmadığını söyledi. Gill “Mali açıdan harcamaların kısılmasını bekliyoruz ancak bu yerel seçimlerin sonrasına bırakılabilir” dedi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un EMEA Ülke Notları Direktörü Frank Gill göreve gelecek yeni hükümetin çözmesi gereken en önemli sorunları kontrolden çıkan enflasyon, yüksek cari açık ve döviz rezervlerinin zayıflığı olarak sıralarken, ekonomideki mevcut dengesizliklerle büyüme hızının sürdürülebilir olmadığını söyledi. EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Gill, “Yabancı yatırımcılar için hem yatırımlarının yüksek getiri sağlaması hem de öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin bulunması önemlidir. Ortodoks politikalara geri dönülüp dönülmeyeceğini kestirmek zor. Mali açıdan harcamaların kısılmasını bekliyoruz, ancak bu yerel seçimlerin sonrasına bırakılabilir” dedi.

Gill, şubat ayında yaşanan depremlerden etkilenen bölgeleri yeniden inşa etmek için önemli miktarda finansmana ihtiyaç duyulduğunu, ancak bu finansmanın nereden geleceğinin belli olmadığını söyledi. İhracat iyi performans gösterse de buradan elde edilecek gelirin döviz rezervlerini yerine koymak için yeterli olmayacağını savunan Gill bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin yüzde 2,1 olduğunu, ilk çeyrekteki güçlü büyüme nedeniyle tahminlerini yakın zamanda gözden geçireceklerini de ifade etti.

-Türkiye’nin gelişmiş ekonomilerin ilgisini, yatırımlarını çekebilmesi için ne gerekiyor?

Yabancı yatırımcılar için hem yatırımlarının yüksek getiri sağlaması hem de öngörülebilir bir düzenleyici çerçevenin bulunması önemlidir. Finans sektörünün döviz tutma gerekliliklerinde aralıksız yapılan değişiklikler, fiili sermaye kontrolleri ve faiz oranı tavanları, yatırımcıları hem Türkiye'nin yerel para cinsinden tahvil piyasasına hem de reel ekonomisine girmekten caydıran finansal baskının örnekleri arasında yer alıyor.

- Yeni ekonomi yönetimi göreve geldiğinde öncelikle çözmesi gereken sorunlar hangileri? Ortodoks politikalara geri dönüleceğini düşünüyor musunuz?

Kontrolden çıkan enflasyon, yüksek cari açık, döviz rezervlerinin zayıflığı göreve gelecek yeni hükümetin öncelikle ele alması gereken sorunlar olarak sıralanabilir. Ortodoks politikalara geri dönülüp dönülmeyeceğini kestirmek zor. Mali açıdan, harcamaların kısılmasını bekliyoruz, ancak bu önümüzdeki yılın mart ayında yapılacak yerel seçimlerin sonrasına bırakılabilir.

- Sizce önümüzdeki aylarda Türkiye'ye döviz girişinde artış olur mu?

Türkiye, Şubat ayında yaşanan depremlerden etkilenen bölgeleri yeniden inşa etmek için önemli miktarda finansmana ihtiyaç duyuyor. Bu finansmanın nereden geleceği belli değil. Türkiye'nin ihracat sektörü önemli bir çeşitliliğe sahip ve bu dönemde çok iyi performans göstermeye devam etmek zorunda.

-Küresel ekonominin yavaşladığı bir ortamda ihracat yeterli döviz getirebilir mi?

Her ne kadar seçim öncesindeki çok güçlü talep 2023'ün ilk çeyreğinde mal ithalatını artırmış olsa da mal ihracatı nispeten iyi durumda. Hizmet ihracatındaki büyüme oldukça dirençli olmaya devam ediyor. Ancak bu, sadece Türkiye'nin cari açığının yaklaşık 54 milyar dolar veya 12 aylık bazda GSYİH'nın %6,6'sı düzeyinde kalmasını sağlamak için yeterli. Bırakın döviz rezervi biriktirmeyi, açığın azalmasını bile sağlamayacak. Bu nedenle, dışardan büyük miktarlarda takviye veya doğrudan yabancı yatırımda beklenmedik bir artış olmadan, talebi ve ithalatı baskılamadan, dolayısıyla ekonomik yavaşlama yoluyla dış açığı daraltmadan Türkiye'nin tükenmiş rezerv stokunu nasıl yeniden güçlendireceği açık değil.

2024 için büyüme beklentisi yüzde 2,8

- Bu yıl Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminleriniz neler?

Bu yıla ilişkin büyüme beklentimiz %2,1. 2024'te ise %2,8 büyüme gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. 2023'te ortalama yıllık enflasyonun %45 ve 2024'te %22 olmasını bekliyoruz. Ekonomideki önemli dengesizlikler göz önüne alındığında, bu büyüme hızının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Ancak 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin güçlü GSYİH verileri nedeniyle yakın zamanda tahminlerimizi yeniden gözden geçireceğiz.