Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faizde sınırlı da olsa düşüş başladı. Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, mevduat faizindeki bu düşüşün nedenini paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre,1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'dan yüzde 68,1'e geriledi.
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından mevduat faizlerinin düşüş nedeniyle ilgili paylaşım yaptı.
Kara, paylaşımında mevduat faizlerinin düşüşünü şu sözlerle anlattı:
"Mevduat faizi neden düşüyor?
1) Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldi
2) Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttı. TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok."
Mevduat faizi neden düşüyor?— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 8, 2024
1) Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldi
2) Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttı.
TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok.