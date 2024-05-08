Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre,1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'dan yüzde 68,1'e geriledi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından mevduat faizlerinin düşüş nedeniyle ilgili paylaşım yaptı.

Kara, paylaşımında mevduat faizlerinin düşüşünü şu sözlerle anlattı:

"Mevduat faizi neden düşüyor?

1) Piyasada TL likidite fazlası nedeniyle fiili gecelik faizler TCMB politika faizinin altına geldi

2) Para piyasası fonlarına gelen stopaj mevduat rekabetini azalttı. TCMB depo ihalesiyle birincisine tedbir alıyor. İkincisine yapacak pek bir şey yok."