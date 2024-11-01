Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1-22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" şeklinde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna "1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin; a) Birinci fıkrasında yer alan "31/10/2024" ibareleri "31/1/2025", "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" ve "% 2,5" ibareleri "% 5" şeklinde değiştirilmiştir. b) Birinci fıkrasında düzenlenen; (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna "1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Ayı Kararın geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025", "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" ve "% 2,5" ibareleri "% 5" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Kararın;

a) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1/11/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kår payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kår payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 1/11/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.